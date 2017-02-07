Суд признал мужчину, напавшего на С.Пашинского, пострадавшим

"Друзья, мы получили полный текст постановления, принятого Печерским районным судом 1 февраля. Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы на ознакомление с материалами досудебного расследования ", - сообщила она.

Также адвокат сообщила, что, тем не менее, прокуратура Киевской области продолжает утверждать, что В.Химикус не является потерпевшим.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области открыть материалы досудебного расследования защиты Вячеслава Химикуса по делу народного депутата Сергея Пашинского. Соответствующее постановление суда опубликовала на своей странице в Facebook адвокат В.Химикуса Марина Паринова.