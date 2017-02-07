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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд признал мужчину, напавшего на С.Пашинского, пострадавшим

Киев • УНН

 • 8372 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева признал Вячеслава Химикуса, в которого стрелял народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский, пострадавшим. Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат В.Химикуса Марина Паринова, обнародовав копию постановления суда, передает УНН.

Суд признал мужчину, напавшего на С.Пашинского, пострадавшим

"Друзья, мы получили полный текст постановления, принятого Печерским районным судом 1 февраля. Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы на ознакомление с материалами досудебного расследования ", - сообщила она.

Также адвокат сообщила, что, тем не менее, прокуратура Киевской области продолжает утверждать, что В.Химикус не является потерпевшим.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области открыть материалы досудебного расследования защиты Вячеслава Химикуса по делу народного депутата Сергея Пашинского. Соответствующее постановление суда опубликовала на своей странице в Facebook адвокат В.Химикуса Марина Паринова.

Украинские Национальные Новости

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