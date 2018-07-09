Суд вирішив допитати екс-нардепа Артеменка у справі "Беркуту"

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Святошинський районний суд дав згоду на допит у судовому засіданні в якості свідка колишнього народного депутата Андрія Артеменка у справі за обвинуваченням 5 екс-бійців спецпідрозділу МВС України "Беркут" у масовому розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року. Про це УНН повідомив адвокат обвинувачених Олександр Горошинський.

"В судовому засіданні 5 липня, серед іншого, розглядалось клопотання сторони захисту про допит колишнього народного депутата України від “Радикальної партії”, активного учасника акцій протесту на Майдані Незалежності взимку 2014 року, свідка Артеменка Андрія Вікторовича… Судом присяжних Святошинського районного суду м. Києва було прийняте законне та справедливе рішення про допит свідка захисту - Артеменка А.В.", - повідомив Горошинський.

Він зазначив, що підставою звернення стороною захисту із вищевказаним клопотанням стало те, що свідок Артеменко повідомив адвокатам, що він, як активний учасник акцій протесту був безпосереднім очевидцем того, як групою мітингувальників, до складу яких входив він, були виявлені три місця дислокації снайперів, які 20 лютого 2014 року розстрілювали мітингувальників та правоохоронців.

Так, Артеменко повідомив про те, що ним, в складі інших осіб виявлені місця розташування снайперів в будинку “Укркооперації” – закинутий будинок між готелем “Дніпро” та будинком “Укркооперації”, на шостому поверсі якого виявлені стріляні гільзи, які залишив снайпер; дах “Українського дому” на Європейській площі; тильна сторона “Консерваторії”.

"Артеменко також повідомив, що йому безпосередньо відомі обставини вбивств мітингувальників та правоохоронців снайперами із місць, які були підконтрольні на той час активістам Майдану. Артеменко повідомив, що 20 лютого 2014 року був затриманий снайпер, якого надалі доставили в штаб “Майдану”, а в подальшому останній зник за невідомих обставин", - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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