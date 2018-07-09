Суд решил допросить экс-нардепа Артеменко по делу "Беркута"

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Святошинский районный суд дал согласие на допрос в судебном заседании в качестве свидетеля бывшего народного депутата Андрея Артеменко по делу по обвинению 5 экс-бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в массовом расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщил адвокат обвиняемых Александр Горошинский.

"В судебном заседании 5 июля, среди прочего, рассматривался ходатайство стороны защиты о допросе бывшего народного депутата Украины от "Радикальной партии", активного участника акций протеста на Майдане Незалежности зимой 2014 года, свидетеля Артеменко Андрея Викторовича ... Судом присяжных Святошинского районного суда г. Киева было принято законное и справедливое решение о допросе свидетеля защиты - Артеменко А.В. ", - сообщил Горошинский.

Он отметил, что основанием обращения стороной защиты с вышеуказанным ходатайством стало то, что свидетель Артеменко сообщил адвокатам, что он, как активный участник акций протеста был непосредственным очевидцем того, как группой митингующих, в состав которых входил он, были обнаружены три места дислокации снайперов, которые 20 февраля 2014 года расстреливали митингующих и правоохранителей.

Так, Артеменко сообщил о том, что им, в составе других лиц выявлены места расположения снайперов в доме "Укркооперации" - заброшенный дом между гостиницей "Днепр" и домом "Укркооперации", на шестом этаже которого обнаружены стреляные гильзы, которые оставил снайпер; крыша "Украинского дома" на Европейской площади; тыльная сторона "Консерватории".

"Артеменко также сообщил, что ему непосредственно известны обстоятельства убийств митингующих и правоохранителей снайперами из мест, которые были подконтрольны в то время активистам Майдана. Артеменко сообщил, что 20 февраля 2014 года  был задержан снайпер, которого в дальнейшем доставили в штаб "Майдана", а в дальнейшем последний исчез при невыясненных обстоятельствах", - отметил адвокат.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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