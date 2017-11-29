Суд виніс вирок водію вантажівки за смертельний наїзд на шестирічного у Миколаєві

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Центральний районний суд Миколаєва постановив вирок 37-річному чоловіку, якого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України, за смертельний наїзд на шестирічну дитину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

Як встановив суд, 13 вересня 2017 року, чоловік рухався заднім ходом на автомобілі "ЗіЛ" у парковій зоні за умов обмеженої оглядовості. При цьому, останній не переконався, що в напрямку руху відсутні інші учасники дорожнього руху, для яких може бути створено перешкоду чи небезпеку, при явній потребі у цьому для забезпечення безпеки дорожнього руху не звернувся за допомогою інших осіб. Як наслідок, він допустив наїзд на шестирічного хлопчика. Від отриманих травм дитина загинула на місці пригоди.

Суд врахував, що обвинувачений вперше притягається до кримінальної відповідальності, необережну форму його вини, позитивну характеристику, те, що він має на утриманні двох малолітніх дітей, а його дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Також суд зважив на щире каяття обвинуваченого та добровільне часткове відшкодування майнової шкоди, завданої потерпілим, як обставини, що пом’якшують покарання.

Суд призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на п’ять років з позбавленням права керування усіма видами механічних транспортних засобів строком на три роки та, на підставі ст.75 КК України, звільнив останнього від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом трьох років від дня проголошення вироку не вчинить нового злочину і виконуватиме покладені на нього судом обов’язки.

Також суд постановив стягнути з обвинуваченого 300 тис. гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої злочином потерпілим.

Нагадаємо, 13 вересня у дворі будинку у Миколаєві під колесами вантажного автомобіля "ЗіЛ" загинув 6-річний хлопчик.

Українські Національні Новини

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