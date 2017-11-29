Суд вынес приговор водителю грузовика за смертельный наезд на шестилетнего в Николаеве

Как установил суд, 13 сентября 2017 года, мужчина двигался задним ходом на автомобиле "ЗИЛ" в парковой зоне в условиях ограниченной видимости. При этом, последний не убедился, что в направлении движения отсутствуют другие участники дорожного движения, для которых может быть создано препятствие или опасность, при явной необходимости в этом для обеспечения безопасности дорожного движения не обратился за помощью других лиц. Как следствие, он допустил наезд на шестилетнего мальчика. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

Суд учел, что обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, неосторожную форму его вины, положительную характеристику, то, что он имеет на иждивении двух малолетних детей, а его жена находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Также суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого и добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшим, как обстоятельства, смягчающие наказание.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управления всеми видами механических транспортных средств сроком на три года и, на основании ст.75 УК Украины, освободил последнего от отбывания наказания в виде лишения свободы, если он в течение трех лет со дня провозглашения приговора не совершит преступления и будет выполнять возложенные на него судом обязанности.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого 300 тыс. гривен в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением пострадавшим.

Напомним, 13 сентября во дворе дома в Николаеве под колесами грузового автомобиля "ЗИЛ" погиб 6-летний мальчик.