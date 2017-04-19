Суд викликав В.Януковича на засідання у справі про держзраду 4 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича на засідання у справі про держзраду, яке відбудеться 4 травня. Відповідна повістка опублікована на сайті "Судова влада України", передає УНН.
В повістці зазначається, що обвинувачений повинен прибути до суду на 10 годину та взяти з собою паспорт.
Як повідомляв УНН, Оболонський суд призначив розгляд справи В.Януковича на 4 травня.
Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду.
Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.