Суд вызвал В.Януковича на заседание по делу о госизмене 4 мая

В повестке отмечается, что обвиняемый должен прибыть в суд на 10:00 и взять с собой паспорт.

Как сообщал УНН, Оболонский суд назначил рассмотрение дела В.Януковича на 4 мая.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.

Впоследствии уголовное производство о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.