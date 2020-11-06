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Суд відсторонив від посади голову Харківського окружного адмінсуду

Суд відсторонив від посади голову Харківського окружного адмінсуду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Апеляційна палата відсторонила від посади голову Харківського окружного адміністративного суду, яку підозрюють в наданні хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“За результатами судового засідання колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову, якою задовольнила клопотання детектива НАБУ про відсторонення підозрюваної від займаної посади до завершення строку досудового слідства 22 листопада 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря — 3 тисяч доларів.

Як повідомлялося, керівниці Харківського окружного адміністративного суду, викритій напередодні на передачі хабара, було повідомлено про підозру.

Українські Національні Новини

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