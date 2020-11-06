Суд отстранил от должности председателя Харьковского окружного админсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Апелляционная палата отстранила от должности председателя Харьковского окружного административного суда, которого подозревают в даче взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“По результатам судебного заседания коллегия судей отменила решение следственного судьи и постановила новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемого от занимаемой должности до истечения срока досудебного следствия 22 ноября 2020 года”, — говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки — 3 тысяч долларов.
Как сообщалось, руководительницы Харьковского окружного административного суда, разоблаченной накануне на передаче взятки, было сообщено о подозрении.