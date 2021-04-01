Суд відправив Штепу під нічний домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Харкова відправив під нічний домашній арешт колишнього мера Слов’янська та чинну депутатку місцевої міськради від “Партії миру та розвитку” Нелю Штепу. Про це журналісту УНН розповів адвокат Штепи Олександр Шадрін.
Деталі
Так, Шадрін підтвердив, що суд відправив Штепу під нічний домашній арешт з 22:00 до 5:00 до 29 травня.
Доповнення
Колишній мер Слов’янська та чинна депутатка місцевої міськради від “Партії миру та розвитку” Неля Штепа, яку обвинувачують сепаратизмі та пособництві бойовикам, під час допиту в суді заявила, що не закликала до відокремлення міста від України.
Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй була оголошена остаточна підозра у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.
Колишнього мера Слов’янська обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп і організацій. Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.
Нагадаємо, Штепа стала депутаткою міської ради Слов’янська від “Партії миру та розвитку”.