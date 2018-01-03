Суд відмовився зобов’язати ДМС розглянути питання про надання Саакашвілі додаткового захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у задоволені позову до Управління ДМС у Київській області про скасування рішення щодо відмови у наданні Саакашвілі статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Таке рішення оголосила суддя Тетяна Скочок, передає кореспондент УНН.
“У задоволені позовних вимог до Управління ДМС у Київській області ... відмовити повністю”, — оголосила суддя резулятивну частину рішення.
У своєму позові захист Саакашвілі просив суд зобов’язати ДМС у Київській області розглянути у належний законом спосіб і підготувати документи для надання М.Саакашвілі статусу особи, яка потребує додаткового захисту.
Нагадаємо, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.