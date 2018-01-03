Суд отказался обязать ГМС рассмотреть вопрос о предоставлении Саакашвили дополнительной защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Окружной административный суд Киева полностью отказал экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили в удовлетворении иска к Управлению ГМС в Киевской области об отмене решения об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Такое решение объявила судья Татьяна Скочок, передает корреспондент УНН.
"В удовлетворении исковых требований к Управлению ГМС в Киевской области ... отказать полностью", - объявила судья резолютивную часть решения.
В своем иске защита Саакашвили просила суд обязать ГМС в Киевской области рассмотреть в надлежащий законом способ и подготовить документы для предоставления Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Напомним, Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.
В ГМС заявляли, что грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.