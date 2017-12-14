Суд відмовився притягувати до адмінвідповідальності Тимошенко та Власенка за перетин кордону
Київ • УНН
Київ. 14 грудня. УНН. Моститський районний суд Львівської області відмовився притягувати до адміністративної відповідальності народних депутатів Юлію Тимошенко та Сергія Власенка за незаконний перетин українсько-польського кордону під час "зустрічі" екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Про це УНН повідомив адвокат Тимошенко Микола Титаренко.
“Так, вчора Мостиський суд відмовився притягати до відповідальності Тимошенко та Власенка на підставі статті 247 кодексу про адміністративні порушення. Але конкретні причини закриття справи нам не відомі, оскільки суд оголосив лише резолютивну частину ухвала. Повний її текст ми очікуємо отримати упродовж 5 днів”, — сказав Титаренко.
Нагадаємо, 22 вересня Мостиський районний суд міста Львова наклав штраф на екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі за незаконний перетин українського кордону у сумі 3,4 тисячі гривень.
Як повідомляв УНН, 10 вересня екс-президент Грузії в оточенні прихильників потрапив в Україну через кордон з Польщею і поїхав до Львова.