Суд отказался привлекать к административной ответственности Тимошенко и Власенко за пересечение границы
Киев • УНН
Киев. 14 декабря. УНН. Моститський районный суд Львовской области отказался привлекать к административной ответственности народных депутатов Юлию Тимошенко и Сергея Власенко за незаконное пересечение украинской-польской границы во время "встречи" экс-губернатора Одесской области Саакашвили. Об этом УНН сообщил адвокат Тимошенко Николай Титаренко.
"Да, вчера Мостиский суд отказался привлекать к ответственности Тимошенко и Власенко на основании статьи 247 кодекса об административных нарушениях. Но конкретные причины закрытия дела нам не известны, поскольку суд огласил лишь резолютивную часть определение. Полный ее текст мы ожидаем получить в течение 5 дней ", - сказал Титаренко.
Напомним, 22 сентября Мостиский районный суд Львова наложил штраф на экс-президента Грузии Саакашвили за незаконное пересечение украинской границы в сумме 3,4 тысячи гривен.
Как сообщал УНН, 10 сентября экс-президент Грузии в окружении сторонников попал в Украину через границу с Польшей и поехал во Львов.