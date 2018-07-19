Суд відмовився перекладати борги "Київенерго" на "Київтеплоенерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Господарський районний суд Києва вирішив не покладати борг ПАТ “Київенерго” за спожитий газ перед НАК “Нафтогаз України” на комунальне підприємство “Київтеплоенерго”. Таке рішення у четвер ухвалив Господарський суд столиці, передає УНН.
"...заяву ”Київенерго“ про заміну боржника у справі ... і визнання правонаступником комунальне підприємство ”Київтеплоенерго“ залишити без задоволення..." - йдеться у рішенні.
На думку суду, ні “Київтеплоенерго”, ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги ПАТ “Київенерго” перед НАК “Нафтогаз України”.
Нагадаємо, 15 червня “Київтеплоенерго” звернулося до Господарського суду Києва з позовом до НАК “Нафтогаз України”, вимагаючи визнати укладені договори про постачання газу. “Нафтогаз” у свою чергу подав зустрічний позов проти “Київтеплоенерго”.