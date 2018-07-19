Суд отказался переложить долги "Киевэнерго" на "Киевтеплоэнерго"

"... заявление "Киевэнерго" о замене должника по делу... и признании правопреемником коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" оставить без удовлетворения..." - говорится в решении.

По мнению суда, ни "Киевтеплоэнерго", ни территориальная община Киева не должны отвечать за долги ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 15 июня "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз Украины", требуя признать заключенные договоры о поставках газа. "Нафтогаз" в свою очередь подал встречный иск против "Киевтеплоэнерго".