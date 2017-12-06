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Суд відмовив захисту Януковича визнати неналежними відеодокази у справі

Суд відмовив захисту Януковича визнати неналежними відеодокази у справі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва відмовив стороні захисту екс-президента України Віктора Януковича визнати неналежними низку відеодоказів у справі про держзраду. Відповідне рішення на сьогоднішньому судовому засіданні ухвалила колегія Оболонського райсуду.

“У задоволенні клопотання відмовити. Суд нагадує стороні захисту, що оцінка доказів буде надаватися судом у нарадчій кімнаті”, — зазначається в рішенні суду.

Сторона захисту наполягала, що відеодокази взяті стороною обвинувачення з мережі Інтернет і належним чином не перевірені на автентичність.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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