Суд отказал защите Януковича признать ненадлежащими видеодоказательства по делу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал стороне защиты экс-президента Украины Виктора Януковича признать ненадлежащими ряд видеодоказательств по делу о госизмене. Соответствующее решение на сегодняшнем судебном заседании приняла коллегия Оболонского райсуда.
"В удовлетворении ходатайства отказать. Суд напоминает стороне защиты, оценка доказательств будет предоставляться судом в совещательной комнате", - отмечается в решении суда.
Сторона защиты настаивала, что видеодоказательства взятые стороной обвинения в сети Интернет и должным образом не проверены на подлинность.
Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.