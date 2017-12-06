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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 3181 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16126 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96089 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109518 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129923 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106331 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108002 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Суд отказал защите Януковича признать ненадлежащими видеодоказательства по делу

Суд отказал защите Януковича признать ненадлежащими видеодоказательства по делу

Киев  •  УНН

 • 12007 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал стороне защиты экс-президента Украины Виктора Януковича признать ненадлежащими ряд видеодоказательств по делу о госизмене. Соответствующее решение на сегодняшнем судебном заседании приняла коллегия Оболонского райсуда.

"В удовлетворении ходатайства отказать. Суд напоминает стороне защиты, оценка доказательств будет предоставляться судом в совещательной комнате", - отмечается в решении суда.

Сторона защиты настаивала, что видеодоказательства взятые стороной обвинения в сети Интернет и должным образом не проверены на подлинность.

Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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