Суд відмовив захисту у відкладенні підготовчого засідання у справі про держзраду В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва відмовив захисту екс-президента України Віктора Януковича про відкладення підготовчого судового засідання, передає кореспондент УНН.
“Суд, порадившись на місці, ухвалив у задоволенні клопотання захисника про відкладення підготовчого засідання відмовити, оскільки КПК не передбачає спорів про підсудність”, — сказав головуючий суддя.
Варто зазначити, що, аргументуючи своє клопотання, адвокат Віталій Сердюк заявив, що захист підозрює про тиск на суд з боку ГПУ.
“Є факти втручання в автоматизовану систему розподілу справ між суддями”, — сказав В.Сердюк.
Він додав, що захист дізнався про склад колегії суду по справі вже після того, як це стало відомо у ЗМІ.
Представники державного обвинувачення виступили проти задоволення цього клопотання.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.