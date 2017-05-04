Суд отказал защите в отложении предварительного заседания по делу о госизмене В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в отложении предварительного судебного заседания, передает корреспондент УНН.
“Суд, посовещавшись на месте, принял в удовлетворении ходатайства защитника об отложении предварительного заседания отказать, поскольку УПК не предусматривает споров о подсудности”, — сказал председательствующий судья.
Стоит отметить, что, аргументируя свое ходатайство, адвокат Виталий Сердюк заявил, что защита подозревает о давлении на суд со стороны ГПУ.
"Есть факты вмешательства в автоматизированную систему распределения дел между судьями", - сказал В.Сердюк.
Он добавил, что защита узнала о составе коллегии суда по делу уже после того, как это стало известно в СМИ.
Представители государственного обвинения выступили против удовлетворения этого ходатайства.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.
20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд. Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.