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Суд відмовився заборонити екстрадицію Саакашвілі до вступу в силу рішення суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання захисту екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, в якому він просив суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію їхнього підзахисного до набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом М.Саакашвілі до міграційної служби щодо відмови у надані йому додаткового захисту. Про це повідомила суддя Тетяна Скочок під час судового засідання, передає кореспондент УНН.

Суд відмовився заборонити екстрадицію Саакашвілі до вступу в силу рішення суду

“У задоволені заяви про забезпечення позову відмовити”, — оголосила резулятивну частину рішення суддя. Вона також уточнила, що ухвала може бути оскаржена до апеляційної інстанції.

Суддя Т.Скочок також зазначила, що наразі суд розглянув усі клопотання сторони позивача.

Зазначимо, що під час сьогоднішнього підготовчого засідання ні Саакашвілі, ні його захисників не було.

Нагадаємо, захист Саакашвілі звернувся до суду з клопотанням, в якому просив заборонити ДМС вчиняти будь-які дії щодо примусового повернення М.Саакашвілі до моменту вступу у законну силу рішення Окружного адмінсуду Києва.

Також представник М.Саакашвілі просив суд заборонити Мін’юсту здійснювати екстрадицію до моменту вступу у законну силу рішення суду.

Як повідомляв УНН, суд розпочав розгляд позову Саакашвілі до міграційної служби.

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