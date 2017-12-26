Суд отказался запретить экстрадицию Саакашвили до вступления в силу решения суда

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39020 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 94084 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109554 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122552 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142894 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159275 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122741 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138699 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189719 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290960 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
3.6м/с
78%
Популярные новости

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41819 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26437 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26589 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13275 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12591 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186649 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243338 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444973 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398206 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483101 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26604 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26459 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41840 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64282 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70562 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Суд отказался запретить экстрадицию Саакашвили до вступления в силу решения суда

Киев • УНН

 • 21267 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, в котором он просил суд запретить Министерству юстиции Украины осуществлять экстрадицию их подзащитного до вступления в законную силу решения Окружного административного суда Киева по иску М.Саакашвили в миграционную службу об отказе в предоставлении ему дополнительной защиты. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок во время судебного заседания, передает корреспондент УНН.

Суд отказался запретить экстрадицию Саакашвили до вступления в силу решения суда

"В удовлетворении заявления об обеспечении иска отказать", - объявила резолютивную часть решения судья. Она также уточнила, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Судья Т.Скочок также отметила, что в настоящее время суд рассмотрел все ходатайства стороны истца.

Отметим, что во время сегодняшнего подготовительного заседания ни Саакашвили, ни его защитников не было.

Напомним, защита Саакашвили обратился в суд с ходатайством, в котором просил запретить ГМС совершать любые действия по принудительному возвращению М.Саакашвили до момента вступления в законную силу решения Окружного админсуда Киева.

Также представитель М.Саакашвили просил суд запретить Минюста осуществлять экстрадицию до момента вступления в законную силу решения суда.

Как сообщал УНН, суд начал рассмотрение иска Саакашвили в миграционную службу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$64.42
Bitcoin
$79,239.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,572.24