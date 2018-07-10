Суд відмовив Савченко у відводі судді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відмовив заарештованому народному депутату Надії Савченко у відводі судді Оксани Хардиної, передає кореспондент УНН.
"Суд ухвалив: в задоволенні заяви підозрюваної Савченко про відвід судді Хардиної відмовити", - сказав суддя Віталій Циктіч.
Він зазначив, що клопотання Савченко необґрунтоване, оскільки сторона захисту мали достатньо інформації про час проведення засідання, але вчасно не з'явилася.
Нагадаємо, Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист – суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.
Наразі очікується розгляд суддею Хардіною відводу судді Мєлєшак.
Варто зазначити, що сьогодні Шевченківський райсуд столиці має розглянути клопотання прокуратури про продовження Савченко арешту, термін якого збігає 13 липня.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.