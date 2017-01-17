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Суд відмовив прокуратурі у взятті під варту екс-голову правління банку “Михайлівський”

Суд відмовив прокуратурі у взятті під варту екс-голову правління банку “Михайлівський”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Апеляційний суд міста Києва підтвердив правомірність відмови суду першої інстанції у задоволенні клопотання прокуратури щодо тримання під вартою екс-голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка, повідомляє УНН.

Таким чином, І.Дорошенко залишився під домашнім арештом.

Сьогоднішнє рішення суду УНН прокоментували народний депутат від “БПП” Михайло Довбенко, експерт у сфері права Ростислав Кравець та вкладник банку “Михайлівський”.

Усі вони сходяться до однієї думки, що Апеляційний суд об’єктивно оцінив ситуацію та виніс справедливе рішення.

Зокрема, Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, народний депутат від “БПП” Михайло Довбенко зауважив, що міра запобіжного заходу, не пов’язана з позбавленням волі, є абсолютно оптимальним рішенням Апеляційного суду для даного випадку.

“Економічні злочини дуже складно розслідувати і цей процес, як правило, досить тривалий. Тому що потрібно проводити значну частину експертиз економічних, бухгалтерських. І дуже часто їх приходиться проводити не в межах нашої країни, тому існує досить складна бюрократична писанина, яку треба пройти”, - зазначив він.

І оскільки в даному випадку йдеться про те, що органи слідства мають встановити вину або невинуватість людини по документам, то не має сенсу тримати людину ізольованою, вважає М.Довбенко.

“Не обов'язково людину саджати у тюрму, якщо прийдеться розслідувати і аналізувати документи, які вже не змінити, їх треба просто знайти, долучити до справи і довести або не довести вину тої чи іншої особи, в тому числі і менеджерів банку”, - сказав він.

Юрист Ростислав Кравець наголосив, що сьогоднішнє рішення суду є позитивним сигналом для системи.

“В першій інстанції, коли обирали пану Дорошенко домашній арешт, вірніше, із самого початку коли його тримали під вартою – йому було запропоновано або домашній арешт, або заставу в розмірі 130 млн грн. Наскільки я пам'ятаю, це відразу була застава і всі прекрасно розуміли, що її ніхто в цій країні внести не зможе, тим більше простий топ - менеджер якогось банку, навіть не акціонер.

Сьогодні Апеляційний суд міста Києва, з огляду на ті обставини, що й пройшов вже тривалий час, і всі бачили, що дійсно пан Дорошенко певним чином співпрацює зі слідством, дає відповіді на всі питання, не ухиляється від будь-яких слідчих дій, одразу ж з'являється за викликами слідчого для проведення допитів – дійсно не мав підстав для зміни запобіжного заходу”, - пояснив юрист.

Він також згоден з тим, що змінювати запобіжний захід І.Дорошенко не було необхідності.

“Знову ж таки, не треба забувати, що це економічний злочин і у слідчих було достатньо часу для того, щоб зібрати усі документи, всі можливі докази для того, щоб довести саме провину чи з'ясувати відсутність провини”, - сказав Р.Кравець.

На думку Р.Кравця, таке рішення суду може свідчити про те, що судова система все ж таки залишається незалежною від влади.

“Це один із таких проявів. На жаль, їх не дуже багато, але вони є, це дуже позитивно, коли судді, не ідучи на поводу у прокуратури, приймають рішення. І як показала практика, нічого страшного не відбулося – особа не зникла, вона з'являється до слідчих за першим викликом”, - наголосив Р.Кравець.

У свою чергу вкладник банку “Михайлівський” Юрій Ющенко наголосив, що правоохоронні органи ведуть упереджене слідство по справі банку. За його словами, усі скарги проти Фонду гарантування вкладів слідчі використовують проти екс-голови правління банку І.Дорошенко.

“Я вважаю, що це був правильний крок (рішення суду – ред.). У мене є багато матеріалів, я із ними виступав на ВР. Був підкомітет антикорупційний, говорили про те, що правоохоронні органи ведуть упереджено всі розслідування, що стосуються банку “Михайлівський”.

Я навів дуже багато прикладів, коли приблизно 500 вкладників подавали скарги на те, що винен Фонд, а ці справи і заяви пішли проти Дорошенка і фінкомпаній. Більшість, 80-90% пішли проти Дорошенка. Тому я вважаю, що і прокуратура, і слідство діють упереджено проти Дорошенка.

Якщо Дорошенка включать в МРГ ( робоча група – ред) – це 100%, я вважаю допоможе, вкладникам повернути кошти. Але його туди ніколи не включать, бо Фонд всю провину із себе перекладає на Дорошенка і на екс-менеджерів. Тому він не допустить того, щоб Дорошенко був в МРГ. В МРГ все диктує Фонд і тому це просто неможливо, щоб Дорошенко туди увійшов. У них конфлікт інтересів”, - розповів вкладник банку “Михайлівський”.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва у грудні 2016 року прийняв рішення відпустити екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка під нічний домашній арешт. Прокуратура підозрює І.Дорошенко у доведенні банку до неплатоспроможності. Однак, як свідчить правова експертиза, оприлюднена нещодавно у ЗМІ, банк “Михайлівський” було необґрунтовано віднесено Нацбанком до категорії неплатоспроможних. В експертизі йдеться про те, що керівництво банку діяло в межах чинного законодавства та постанов, виданих самим НБУ. 

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