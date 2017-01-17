Суд отказал прокуратуре во взятии под стражу экс-главы правления банка "Михайловский"

Таким образом, И.Дорошенко остался под домашним арестом.

Сегодняшнее решение суда УНН прокомментировали народный депутат от "БПП" Михаил Довбенко, эксперт в области права Ростислав Кравец и вкладчик банка "Михайловский".

Все они сходятся к одному мнению, что Апелляционный суд объективно оценил ситуацию и вынес справедливое решение.

В частности, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат от "БПП" Михаил Довбенко отметил, что мера пресечения, не связанная с лишением свободы, является абсолютно оптимальным решением Апелляционного суда для данного случая.

"Экономические преступления очень сложно расследовать и этот процесс, как правило, достаточно длительный. Потому что нужно проводить значительную часть экспертиз экономических, бухгалтерских. И очень часто их приходится проводить в пределах нашей страны, поэтому существует достаточно сложная бюрократическая писанина, которую надо пройти", - отметил он.

И поскольку в данном случае речь идет о том, что органы следствия должны установить вину или невиновность человека по документам, то не имеет смысла держать человека изолированным, считает М.Довбенко.

"Не обязательно человека сажать в тюрьму, если придется расследовать и анализировать документы, которые уже не изменить, их надо просто найти, привлечь к делу и доказать или не доказать вину того или иного лица, в том числе и менеджеров банка", - сказал он.

Юрист Ростислав Кравец отметил, что сегодняшнее решение суда является позитивным сигналом для системы.

"В первой инстанции, когда выбирали господину Дорошенко домашний арест, вернее, с самого начала когда его держали под стражей - ему было предложено либо домашний арест, или залог в размере 130 млн грн. Насколько я помню, это сразу был залог и все прекрасно понимали, что его никто в этой стране внести не сможет, тем более простой топ-менеджер какого-то банка, даже не акционер.

Сегодня Апелляционный суд города Киева, учитывая то обстоятельство, что и прошло уже длительное время, и все видели, что действительно господин Дорошенко определенным образом сотрудничает со следствием, отвечает на все вопросы, не уклоняется от любых следственных действий, сразу же появляется по вызовам следователя для проведения допросов - действительно не имел оснований для изменения меры пресечения", - пояснил юрист.

Он также согласен с тем, что изменять меру пресечения И.Дорошенко не было необходимости.

"Опять же, не надо забывать, что это экономическое преступление и у следователей было достаточно времени для того, чтобы собрать все документы, все возможные доказательства для того, чтобы доказать именно вину или установить отсутствие вины", - сказал Р.Кравец.

По мнению Р.Кравца, такое решение суда может свидетельствовать о том, что судебная система все же остается независимой от власти.

"Это одно из таких проявлений. К сожалению, их не очень много, но они есть, это очень положительно, когда судья, не идя на поводу у прокуратуры, принимает решения. И как показала практика, ничего страшного не произошло - лицо не исчезло, оно появляется в следственные органы по первому вызову", - отметил Р.Кравец.

В свою очередь вкладчик банка "Михайловский" Юрий Ющенко подчеркнул, что правоохранительные органы ведут предвзятое следствие по делу банка. По его словам, все жалобы против Фонда гарантирования вкладов следователи используют против экс-председателя правления банка И.Дорошенко.

"Я считаю, что это был правильный шаг (решение суда - ред.). У меня есть много материалов, я с ними выступал на ВР. Был подкомитет антикоррупционный, говорили о том, что правоохранительные органы ведут предвзято все расследования, касающиеся банка "Михайловский".

Я привел очень много примеров, когда около 500 вкладчиков подавали жалобы на то, что должен Фонд, а эти дела и заявления пошли против Дорошенко и финкомпаний. Большинство, 80-90% пошли против Дорошенко. Поэтому я считаю, что и прокуратура, и следствие действуют предвзято против Дорошенко.

Если И.Дорошенко включать в МРГ (рабочая группа - ред) - это 100%, я считаю поможет, вкладчикам вернуть деньги. Но его туда никогда не включат, потому что Фонд всю вину с себя переводит на Дорошенко и на экс-менеджеров. Поэтому он не допустит того, чтобы Дорошенко был в МРГ. В МРГ все диктует Фонд и поэтому это просто невозможно, чтобы Дорошенко туда вошел. У них конфликт интересов", - рассказал вкладчик банка "Михайловский".

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева в декабре 2016 года принял решение отпустить экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко под ночной домашний арест. Прокуратура подозревает И.Дорошенко в доведении банка до неплатежеспособности. Однако, как свидетельствует правовая экспертиза, обнародованная недавно в СМИ, банк "Михайловский" был необоснованно отнесен Нацбанком к категории неплатежеспособных. В экспертизе говорится, что руководство банка действовало в рамках действующего законодательства и постановлений, изданных самим НБУ.