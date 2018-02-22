Суд відмовив адвокатам допитати екс-голову ДПСУ Литвина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва відмовив адвокатам у допиті колишнього голови Державної прикордонної служби України Миколи Литвина та 6 військових, яких відмовилася допитувати сторона обвинувачення, у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
У свою чергу сторона обвинувачення заявила, що сторона захисту була попереджена про відсутність інших свідків у сторони обвинувачення, а отже мала підготуватися до допиту своїх свідків.
“Це наше право — відмовитися від допиту інших свідків, оскільки вважаємо, що було допитано достатньо свідків для доведення вини підозрюваного”, — сказав прокурор Максим Крим.
Суд заслухавши думки сторін, відмовив у задоволенні клопотання як необґрунтованого. Але зазначив, що готовий повторно його розглянути, якщо буде відповідна аргументація.
Як повідомляв УНН, вчора у судовому засіданні були допитані постійний представник України при ООН Володимир Єльченко та Президент України Петро Порошенко. Вони стали останніми свідками з боку сторони обвинувачення.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ. Ведення воєнного стану треба було робити з 20 лютого 2014 року.