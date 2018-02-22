Суд отказал адвокатам допросить экс-главу ГПСУ Литвина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам в допросе бывшего председателя Государственной пограничной службы Украины Николая Литвина и 6 военных, которых отказалась допрашивать сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
В свою очередь сторона обвинения заявила, что сторона защиты была предупреждена об отсутствии других свидетелей у стороны обвинения, а следовательно должна подготовиться к допросу своих свидетелей.
"Это наше право - отказаться от допроса других свидетелей, поскольку считаем, что было допрошено достаточно свидетелей для доказательства вины подозреваемого", - сказал прокурор Максим Крым.
Суд заслушав мнения сторон, отказал в удовлетворении ходатайства как необоснованном Но отметил, что готов повторно его рассмотреть, если будет соответствующая аргументация.
Как сообщал УНН, вчера в судебном заседании были допрошены постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и Президент Украины Петр Порошенко. Они стали последними свидетелями со стороны обвинения.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершаемых с целью изменения границ территории госграницы Украина и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.