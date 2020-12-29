Суд відкрив справу про банкрутство "Богдан Моторс" Гладковського
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство Автомобільної компанії "Богдан Моторс", що входить в корпорацію Богдан. Про це повідомила пресслужба кампанії із посиланням на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23 грудня, передає УНН.
Компанія заявила, що цього року її доходи “впали в рази”.
“Це видно з обсягів сплачених „Богдан Моторс“ податків та інших відрахувань у бюджети всіх рівнів. Наприклад, у 2019 році загальна сума сплачених податків та зборів становила понад 384 мільйонів гривень. А за 11 місяців цього року цей показник ледве перевищив 120 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.
Щодо відкриття провадження про банкрутства у компанії відреагували, що “кредитори відмовляються йти на зустріч позичальникам під час пандемії”.
Загалом ситуацію щодо фінансової неспроможності компанія пояснила “збігом несприятливих чинників”. “Сталося це через поєднання системних проблем у галузі, у економіці країни та через загальносвітову кризу спричинену пандемією COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у 2019 році Національне антикорупційне бюро (НАБУ) виявило, що у 2017 році тодішній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олег Гладковський використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією “Богдан Моторс”, кінцевим власником якої він був.
За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії, чим спричинено шкоди державі на суму понад 17,44 мільйона гривень. У “Богдан Моторс” цю інформацію спростовують.
На початку червня досудове розслідування у справі стосовно Гладковського було завершено. Справу має розглядати Вищий антикорупційний суд України.