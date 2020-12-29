Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс" Гладковского

Компания заявила, что в этом году ее доходы "упали в разы".

"Это видно по объемам уплаченных "Богдан Моторс" налогов и других отчислений в бюджеты всех уровней. Например, в 2019 году общая сумма уплаченных налогов и сборов составила более 384 миллионов гривен. А за 11 месяцев этого года этот показатель едва превысил 120 млн гривен", - говорится в сообщении.

Об открытии производства о банкротствах в компании отреагировали, что "кредиторы отказываются идти навстречу заемщикам во время пандемии".

В целом, ситуацию по финансовой несостоятельности компания объяснила "стечению неблагоприятных факторов". "Произошло это из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

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Напомним, в 2019 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выявило, что в 2017 году тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды компанией "Богдан Моторс", конечным владельцем которой он был.

По версии следствия, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей по завышенным ценам у одного из предприятий автомобилестроительной компании, чем вызвано ущерб государству на сумму более 17,44 миллиона гривен. В "Богдан Моторс" эту информацию опровергают.

В начале июня досудебное расследование по делу в отношении Гладковского было завершено. Дело должен рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.