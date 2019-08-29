Суд відкрив провадження за позовом Черновецького щодо заборони Луценку виїзду за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом ексмера Києва Леоніда Черновецького щодо заборони Генеральному прокурору Юрію Луценку виїжджати за кордон. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.
"ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби та Генерального прокурора Юрія Луценка. Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження та зобов'язав відповідачів подати письмові пояснення щодо позову і докази на їх підтвердження", - вказали у суді.
Як зазначається, позивач просив суд в інтересах народу України заборонити Юрію Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді Генерального прокурора відразу після його звільнення. Серед інших вимог позову - зобов’язати Державну прикордонну службу обмежити виїзд Юрія Луценка за кордон.
Нагадаємо, суд відкрив провадження за позовом до НАЗК через перевірку декларації нардепа.