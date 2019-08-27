Суд відкрив провадження за позовом до НАЗК через перевірку декларації нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом депутата Верховної Ради 8-го скликання Олени Сотник до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перевірки її декларації за 2017 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Олени Сотник до НАЗК щодо перевірки її декларації за 2017 рік. Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - вказали у суді.
Суд також розглянув подане разом із позовом клопотання про його забезпечення.
"З огляду на те, що позивач не надав суду доказів та не навів обставини, за яких, в разі невжиття заходів забезпечення позову, буде унеможливлено виконання рішення суду чи поновлення порушених прав або інтересів позивача, суд відмовив Олені Сотник у забезпеченні вказаного клопотання", - додали у суді.
Як повідомляв УНН, НАЗК розподілило кошти з державного бюджету на фінансування 6 політичних партій.