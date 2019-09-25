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Суд відклав засідання у справі про вбивство Ноздровської

Суд відклав засідання у справі про вбивство Ноздровської

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва відклав засідання у справі за обвинуваченням Россошанського Юрія Вікторовича у вбивстві юриста Ірини Ноздровської у грудні 2017 року. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

“Засідання відкладено на 9 жовтня на 14:00 у зв’язку з наступними судовими засіданнями”, — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, правозахисниця Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними поліції, жінка померла від численних колото-різаних ран.

8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року скоїв ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.

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