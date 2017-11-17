Суд відклав розгляд у справі щодо масових заворушень під ВР до 24 листопада

«В зв’язку з неявкою на судове засідання прокурора Власова та в зв’язку з неявкою на судове засідання обвинуваченого Грома в судовому засіданні оголошується перерва до 14:00 24 листопада», – сказав суддя Василь Бородій.

Також суд ухвалив направити припис для реагування щодо неявки прокурора Власова до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури, а також проінформував про це та про час і дату нового засідання прокурора міста Києва.

Нагадаємо, у липні минулого року ГПУ передала до суду справу проти 15 підозрюваних у сутичках під ВР 31 серпня 2015 року.

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату. У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії.