Суд отложил рассмотрение по делу о массовых беспорядков во ВР до 24 ноября

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 1480 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 39142 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 60662 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68844 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72021 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60312 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98284 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100701 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд отложил рассмотрение по делу о массовых беспорядков во ВР до 24 ноября

Суд отложил рассмотрение по делу о массовых беспорядков во ВР до 24 ноября

Киев  •  УНН

 • 9985 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Подольский районный суд Киева сегодня был вынужден перенести рассмотрение дела по обвинению активистов в организации беспорядков 31 августа 2015 под зданием Верховной Рады, в результате чего погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины, передает корреспондент УНН.

“В связи с неявкой на судебное заседание прокурора Власова и в связи с неявкой на судебное заседание обвиняемого Грома в судебном заседании объявляется перерыв до 14:00 24 ноября”, — сказал судья Василий Бородий.

Также суд постановил направить предписание для реагирования по неявки прокурора Власова в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры, а также проинформировал об этом и о времени и дате нового заседания прокурора города Киева.

Напомним, в июле прошлого года ГПУ передала в суд дело против 15 подозреваемых в столкновениях под ВР 31 августа 2015.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял границу правоохранителей. По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату. В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии.

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