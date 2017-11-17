Суд отложил рассмотрение по делу о массовых беспорядков во ВР до 24 ноября

“В связи с неявкой на судебное заседание прокурора Власова и в связи с неявкой на судебное заседание обвиняемого Грома в судебном заседании объявляется перерыв до 14:00 24 ноября”, — сказал судья Василий Бородий.

Также суд постановил направить предписание для реагирования по неявки прокурора Власова в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры, а также проинформировал об этом и о времени и дате нового заседания прокурора города Киева.

Напомним, в июле прошлого года ГПУ передала в суд дело против 15 подозреваемых в столкновениях под ВР 31 августа 2015.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял границу правоохранителей. По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату. В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии.