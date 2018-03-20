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Суд відхилив апеляцію на термін тримання під вартою Сущенка

Суд відхилив апеляцію на термін тримання під вартою Сущенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Московський міський суд відхилив апеляцію на термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенко. Про це в Facebook повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає УНН.

“Апеляційна скарга на термін продовження тримання під вартою Сущенка Московським міським судом відхилена”, — повідомив Сущенко.

Нагадаємо, раніше М.Фейгін повідомляв, що попередні слухання у справі Сущенко відбудуться 27 березня.

Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт українського журналіста Сущенко до 30 березня 2018 року. Він звинувачується в шпигунстві. Сам журналіст своєї провини не визнає. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Апеляційна скарга на термін продовження тримання під вартою Сущенко Московським міським судом відхилена.

— Mark Feygin (@FeyginMark) 20 березня 2018 р.

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