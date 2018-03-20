Суд отклонил апелляцию на срок содержания под стражей Сущенко

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17301 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22287 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67844 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76464 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102137 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109246 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116587 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133047 просмотра

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Суд отклонил апелляцию на срок содержания под стражей Сущенко

Суд отклонил апелляцию на срок содержания под стражей Сущенко

Киев  •  УНН

 • 9210 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Московский городской суд отклонил апелляцию на срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает УНН.

"Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена", - сообщил Сущенко.

Напомним, ранее Фейгин сообщал, что предварительные слушания по делу Сущенко состоятся 27 марта.

Как сообщал УНН, суд продлил арест украинского журналиста Сущенко до 30 марта 2018 года. Он обвиняется в шпионаже. Сам журналист своей вины не признает. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена.

— Mark Feygin (@FeyginMark) 20 березня 2018 р.

Украинские Национальные Новости

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