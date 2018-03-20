Суд отклонил апелляцию на срок содержания под стражей Сущенко

"Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена", - сообщил Сущенко.

Напомним, ранее Фейгин сообщал, что предварительные слушания по делу Сущенко состоятся 27 марта.

Как сообщал УНН, суд продлил арест украинского журналиста Сущенко до 30 марта 2018 года. Он обвиняется в шпионаже. Сам журналист своей вины не признает. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена.