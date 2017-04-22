Суд віддав М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату Миколі Мартиненку запобіжний захід у вигляді взяття на поруки, передає кореспондент УНН.
"Суд постановив у задоволенні клопотання прокурорів про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити", - сказав слідчий суддя Олександр Бобровник.
При цьому суд обрав запобіжний захід М.Мартиненку у вигляді взяття на поруки.
Слідчий суддя дозволив 18 особам, з яких один міністр і заступник голови ЦВК, взяти на особисті поруки підозрюваного.
При цьому суддя зобов'язав М.Мартиненка утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по справі і здати паспорти.
"Підозрюваного звільнити з-під варти у залі суду", - додав О.Бобровник.
Запобіжний захід діятиме включно до 20 червня 2017 року.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.