Суд в ЄС скасував рекордний штраф в 13 млрд євро для Apple
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Компанія Apple виграла суд з Євросоюзом про сплату 13 млрд євро податків. Вона домоглася в суді скасування рішення ЄС про доплату в бюджет Ірландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Компанія Apple виграла перший акт податкової суперечки з Євросоюзом за 13 млрд євро: американський виробник iPhone домігся в суді скасування рішення ЄС про гігантську доплату в бюджет Ірландії", - повідомили в ЗМІ.
Сказано, що справа проти Apple триває вже не один рік, і сьогоднішнє рішення обов'язково буде оскаржене і дійде до вищої судової інстанції ЄС. Цє займе ще кілька років.
"Почалося все чотири роки тому, коли ЄС вирішив, що Ірландія незаконно подарувала Apple 13 млрд євро у вигляді податкових пільг, і постановив забрати субсидію назад. За відпущені чотири місяці цього не сталося, і ЄС пішов до суду. Через два роки американська компанія перевела суму з відсотками - 14,3 млрд євро - на спецрахунок. Гроші зберігаються там в очікуванні результату тяжби. Судді вирішили, що ЄС не зміг довести особливе ставлення Ірландії до Apple", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що американські компанії і Білий дім називають податкові справи політичними.
"Взяли якусь цифру з голови. Це неправильно. Мене найбільше обурює те, що рішення було політично мотивованим, я в цьому абсолютно впевнений. Ніяких фактичних або законних підстав не було", - цитує ЗМІ слова глави Apple Тіма Кука.
Нагадаємо, Єврокомісія оштрафувала Apple на 13 млрд дол. За несплату податків.
Пізніше Apple заявила, що оскаржить рішення ЄК.