Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Компания Apple выиграла суд с Евросоюзом об уплате 13 млрд евро налогов. Она добилась в суде отмены решения ЕС о доплате в бюджет Ирландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
“Компания Apple выиграла первый акт налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: американский производитель iPhone добился в суде отмены решения ЕС о гигантской доплате в бюджет Ирландии”, - сообщили в СМИ.
Сказано, что дело против Apple длится уже не один год, и сегодняшнее решение обязательно будет оспорено и дойдет до высшей судебной инстанции ЕС. Этой займет еще несколько лет.
“Началось все четыре года назад, когда ЕС решил, что Ирландия незаконно подарила Apple 13 млрд евро в виде налоговых льгот, и постановил забрать субсидию обратно. За отпущенные четыре месяца этого не случилось, и ЕС пошел в суд. Спустя два года американская компания перевела сумму с процентами - 14,3 млрд евро - на спецсчет. Деньги томятся там в ожидании исхода тяжбы.
Судьи решили, что ЕС не смог доказать особое отношение Ирландии к Apple”, - сказано в сообщении.
Сообщается, что американские компании, и Белый дом называют налоговые дела политическими.
"Взяли какую-то цифру из головы. Это неправильно. Меня больше всего возмущает то, что решение было политически мотивированным, я в этом абсолютно уверен. Никаких фактических или законных оснований не было”, - цитирует СМИ слова главы Apple Тима Кука.
Напомним, Еврокомиссия оштрафовала Apple на 13 млрд долл. за неуплату налогов.
Позже Apple заявила, что опротестует решение ЕК.