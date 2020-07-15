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Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple

Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple

Киев  •  УНН

 • 12372 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Компания Apple выиграла суд с Евросоюзом об уплате 13 млрд евро налогов. Она добилась в суде отмены решения ЕС о доплате в бюджет Ирландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

“Компания Apple выиграла первый акт налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: американский производитель iPhone добился в суде отмены решения ЕС о гигантской доплате в бюджет Ирландии”, - сообщили в СМИ.

Сказано, что дело против Apple длится уже не один год, и сегодняшнее решение обязательно будет оспорено и дойдет до высшей судебной инстанции ЕС. Этой займет еще несколько лет.

“Началось все четыре года назад, когда ЕС решил, что Ирландия незаконно подарила Apple 13 млрд евро в виде налоговых льгот, и постановил забрать субсидию обратно. За отпущенные четыре месяца этого не случилось, и ЕС пошел в суд. Спустя два года американская компания перевела сумму с процентами - 14,3 млрд евро - на спецсчет. Деньги томятся там в ожидании исхода тяжбы.
Судьи решили, что ЕС не смог доказать особое отношение Ирландии к Apple”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что американские компании, и Белый дом называют налоговые дела политическими.

"Взяли какую-то цифру из головы. Это неправильно. Меня больше всего возмущает то, что решение было политически мотивированным, я в этом абсолютно уверен. Никаких фактических или законных оснований не было”, - цитирует СМИ слова главы Apple Тима Кука.

Напомним, Еврокомиссия оштрафовала Apple на 13 млрд долл. за неуплату налогов.

Позже Apple заявила, что опротестует решение ЕК.

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