Суд в Ужгороді обере запобіжний захід підозрюваним у підпалі угорського товариства
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 березня. УНН. Завтра, 6 березня, в Ужгородському міськрайонному суді обиратимуть запобіжний захід двом мешканцям м. Кропивницький, які підозрюються у підпалі будівлі Товариства угорської культури Закарпаття. Про це УНН повідомила речниця суду Надія Гейруш.
“Вчора слідчим суддею надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду двох мешканців міста Кропивницького, підозрюваних в умисному знищенні та пошкодженні чужого майна — Товариства угорської культури в місті Ужгороді. Сьогодні слухання клопотання щодо обрання запобіжного заходу відкладено до 10-ї години 6 березня у зв’язку із заявою сторони захисту щодо перенесення судового розгляду, а також з метою надання часу для ознайомлення зі зміненою підозрою”, — розповіла Гейруш.
Відомо, що підозрювані вже перебувають на території Закарпаття.
Як раніше повідомляв УНН, організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття є мешканець Придністров′я.