Суд в Ужгороде изберет меру пресечения подозреваемым в поджоге венгерского общества

"Вчера следственным судьей предоставлено разрешение на задержание с целью привода в суд двух жителей города Кропивницкого, подозреваемых в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества - Общества венгерской культуры в Ужгороде. Сегодня слушания ходатайства об избрании меры пресечения отложено до 10-ти часов 6 марта в связи с заявлением стороны защиты о переносе судебного разбирательства, а также с целью предоставления времени для ознакомления с измененным подозрением", - рассказала Гейруш.

Известно, что подозреваемые уже находятся на территории Закарпатья.

Как ранее сообщал УНН, организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья является житель Приднестровья.