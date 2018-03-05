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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57392 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 68267 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71167 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105424 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99191 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104260 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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Суд в Ужгороде изберет меру пресечения подозреваемым в поджоге венгерского общества

Суд в Ужгороде изберет меру пресечения подозреваемым в поджоге венгерского общества

Киев  •  УНН

 • 12401 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 марта. УНН. Завтра, 6 марта, в Ужгородском районном суде будут избирать меру пресечения двум жителям г. Кропивницкий, которые подозреваются в поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь суда Надежда Гейруш.

"Вчера следственным судьей предоставлено разрешение на задержание с целью привода в суд двух жителей города Кропивницкого, подозреваемых в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества - Общества венгерской культуры в Ужгороде. Сегодня слушания ходатайства об избрании меры пресечения отложено до 10-ти часов 6 марта в связи с заявлением стороны защиты о переносе судебного разбирательства, а также с целью предоставления времени для ознакомления с измененным подозрением", - рассказала Гейруш.

Известно, что подозреваемые уже находятся на территории Закарпатья.

Как ранее сообщал УННорганизатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья является житель Приднестровья.

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