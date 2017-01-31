Суд в Ужгороді обере запобіжний захід першому заступнику мера
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 січня. УНН. В Ужгородському міськрайонному суді розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику міського голови м.Ужгород Іштвану Цапу, передає кореспондент УНН.
І.Цап є підозрюваним у справі про хабарництво у міській раді Ужгорода щодо якої відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ (Одержання службовою особою хабара в особливо великому розмірі).
Нагадаємо, що іншим двом фігурантам у справі суд обрав запобіжний захід у п′ятницю, 27 січня. Так, депутату міськради — голові комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури — Станіславу Пономарьову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застави у 96 тис. грн.
Посереднику, якого 25 січня співробітники прокуратури та СБУ схопили на передачі йому 20 тисяч гривень неправомірної вигоди, Олегу Громадському — тримання під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застави у 40 тис. грн. Обох підозрюваних випустили під заставу учора, 30 січня.
І.Цапа суд відсторонив від виконання службових обов'язків заступника мера Ужгорода.