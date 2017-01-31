Суд в Ужгороде изберет меру пресечения первому заместителю мэра
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 31 января. УНН. В Ужгородском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгород Иштвану Цапу, передает корреспондент УНН.
И.Цап является подозреваемым по делу о взяточничестве в городском совете Ужгорода, по которому открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
Напомним, что другим двум фигурантам по делу суд избрал меру пресечения в пятницу, 27 января. Так, депутату горсовета - главе комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, градостроительства и архитектуры - Станиславу Пономареву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в 96 тыс. грн.
Посреднику, которого 25 января сотрудники прокуратуры и СБУ поймали на передаче ему 20 тыс. гривен неправомерной выгоды, Олегу Громадскому - содержание под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в 40 тыс. грн. Обоих подозреваемых выпустили под залог вчера, 30 января.
И.Цапа суд отстранил от выполнения служебных обязанностей заместителя мэра Ужгорода.