Суд в РФ визнав законним позбавлення захисника Сущенка статусу адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Хамовнічеський суд Москви в п'ятницю визнав законним позбавлення статусу адвоката Марка Фейгіна, який захищає українського журналіста Романа Сущенка, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Позовну заяву Фейгіна залишити без задоволення”, — заявив суддя.
Фейгін після оголошення рішення заявив про незгоду з ним і намір подавати скаргу в апеляційну інстанцію Мосміськсуду.
“Суд оголосив тільки резолютивну частину рішення, треба ознайомитися з повним текстом, але з самою позицією суду я не згоден. Вважаю її необґрунтованою, буду оскаржувати”, — сказав він.
24 квітня рада Адвокатської палати Москви ухвалила рішення про позбавлення статусу Фейгіна.
Марк Фейгін раніше представляв у судах інтереси учасниць групи Pussy Riot, колишнього глави меджлісу кримських татар Мустафи Джемілєва, колишнього глави Бахчисарайської районної адміністрації Криму Ільмі Умерова. Також він є одним з представників засудженого в РФ громадянина України Романа Сущенка.
Як повідомляв УНН, верховний суд РФ розгляне апеляційну скаргу на вирок українському журналісту Сущенку, засудженому у Росії до 12 років позбавлення волі за шпигунство, 12 вересня.