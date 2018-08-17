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Суд в РФ визнав законним позбавлення захисника Сущенка статусу адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Хамовнічеський суд Москви в п'ятницю визнав законним позбавлення статусу адвоката Марка Фейгіна, який захищає українського журналіста Романа Сущенка, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Суд в РФ визнав законним позбавлення захисника Сущенка статусу адвоката

“Позовну заяву Фейгіна залишити без задоволення”, — заявив суддя.

Фейгін після оголошення рішення заявив про незгоду з ним і намір подавати скаргу в апеляційну інстанцію Мосміськсуду.

“Суд оголосив тільки резолютивну частину рішення, треба ознайомитися з повним текстом, але з самою позицією суду я не згоден. Вважаю її необґрунтованою, буду оскаржувати”, — сказав він.

24 квітня рада Адвокатської палати Москви ухвалила рішення про позбавлення статусу Фейгіна.

Марк Фейгін раніше представляв у судах інтереси учасниць групи Pussy Riot, колишнього глави меджлісу кримських татар Мустафи Джемілєва, колишнього глави Бахчисарайської районної адміністрації Криму Ільмі Умерова. Також він є одним з представників засудженого в РФ громадянина України Романа Сущенка.

Як повідомляв УНН, верховний суд РФ розгляне апеляційну скаргу на вирок українському журналісту Сущенку, засудженому у Росії до 12 років позбавлення волі за шпигунство, 12 вересня.

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