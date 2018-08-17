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Суд в РФ признал законным лишение защитника Сущенко статуса адвоката

Киев • УНН

 • 10121 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Хамовнический суд Москвы в пятницу признал законным лишение статуса адвоката Марка Фейгина, который защищает украинского журналиста Романа Сущенко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Суд в РФ признал законным лишение защитника Сущенко статуса адвоката

"Исковое заявление Фейгина оставить без удовлетворения", - заявил судья.

Фейгин после оглашения решения заявил о несогласии с ним и намерении подавать жалобу в апелляционную инстанцию ​​Мосгорсуда.

"Суд огласил только резолютивную часть решения, надо ознакомиться с полным текстом, но с самой позицией суда я не согласен. Считаю ее необоснованной, буду обжаловать", - сказал он.

24 апреля совет Адвокатской палаты Москвы принял решение о лишении статуса Фейгина.

Марк Фейгин ранее представлял в судах интересы участниц группы Pussy Riot, бывшего главы меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, бывшего главы Бахчисарайской районной администрации Крыма Ильми Умерова. Также он является одним из представителей осужденного в РФ гражданина Украины Романа Сущенко.

Как сообщал УНН, Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор украинскому журналисту Сущенко, осужденному в России до 12 лет лишения свободы за шпионаж, 12 сентября.

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