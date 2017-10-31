Суд в Москві взяв під варту екс-голову ДУС Бакая до 12 листопада

"Суд 27 жовтня задовольнив клопотання слідства і обрав стосовно Бакая запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 12 листопада", - повідомили виданню в суді.

У той же час, українські правоохоронці не оголошували в розшук екс-голову ДУС Бакая.

Довідка УНН: Ігор Бакай - колишній глава правління НАК "Нафтогаз України" (квітень 1998 - квітень 2000), голова Державного комітету України по водному господарству (21 липня - 2 жовтня 2003), керівник Державного управління справами (2 жовтня 2003 - 24 грудня 2004 ).