Суд в Москве взял под стражу экс-главу ГУД Бакая до 12 ноября

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34263 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100463 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152184 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114776 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115525 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111960 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103899 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106941 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103456 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152536 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд в Москве взял под стражу экс-главу ГУД Бакая до 12 ноября

Суд в Москве взял под стражу экс-главу ГУД Бакая до 12 ноября

Киев  •  УНН

 • 11142 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Таганский суд Москвы арестовал бывшего главу "Нафтогаза" Украины Игоря Бакая, подозреваемого в мошенничестве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Суд 27 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Бакая меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября", - сообщили изданию в суде.

В то же время, украинские правоохранители не объявляли в розыск экс-главу ГУД Бакая.

Справка УНН: Игорь Бакай - бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (апрель 1998 - апрель 2000), председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству (21 июля - 2 октября 2003), руководитель Государственного управления делами (2 октября 2003 - 24 декабря 2004).

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