Суд в Москве взял под стражу экс-главу ГУД Бакая до 12 ноября

"Суд 27 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Бакая меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября", - сообщили изданию в суде.

В то же время, украинские правоохранители не объявляли в розыск экс-главу ГУД Бакая.

Справка УНН: Игорь Бакай - бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (апрель 1998 - апрель 2000), председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству (21 июля - 2 октября 2003), руководитель Государственного управления делами (2 октября 2003 - 24 декабря 2004).