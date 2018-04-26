Суд в Києві викликав Януковича на засідання у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Оболонський районний суд міста Києва викликав екс-президента Віктора Януковича на засідання 3 і 4 травня. Про це йдеться в повістці, опублікованій в газеті “Урядовий кур’єр”, передає УНН.
“Оболонський районний суд м.Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. — 3 травня 2018 р., 4 травня 2018 р. у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 КК України”, — сказано у повідомленні.
У суді нагадали про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість появи в суді, а також нагадали про наслідки неприбуття.
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Окрім того, суд запропонував В.Януковичу, якщо подальша участь у судовому провадженні захисників адвокатського об’єднання “АВЕРЛЕКС” неможлива, обрати собі іншого захисника.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.