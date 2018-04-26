Суд в Киеве вызвал Януковича на заседания в мае

"Оболонский районный суд Киева вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., на 10 ч. 00 мин. - 3 мая 2018 года, 4 мая 2018 года в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч. 5 ст.27, ч.2 ст.437 УК Украины", - сказано в сообщении.

В суде напомнили об обязанности заранее сообщить о невозможности появления в суде, а также напомнили о последствиях неявки.

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Кроме того, суд предложил Януковичу, если дальнейшее участие в судебном производстве защитников адвокатского объединения "АВЕРЛЕКС" невозможна, выбрать себе другого защитника.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.