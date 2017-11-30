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Суд у Тернополі переніс розгляд скарги "Доктора Пі" на вирок

Суд у Тернополі переніс розгляд скарги "Доктора Пі" на вирок

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Апеляційний суд Тернопільської області через хворобу одного із суддів переніс розгляд скарги на вирок Анатолію Слюсарчуку, відомого на прізвисько “Доктор Пі”. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

“У зв’язку з хворобою судді розгляд апеляційної скарги Слюсарчука А.Т., призначений 30 листопада 2017 року, перенесено”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сихівським районним судом м.Львова А.Слюсарчука визнано винним за ч.1 ст.119 (вбивство з необережності), ст.138 (незаконна лікувальна діяльність), ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 (шахрайство, вчиненому повторно, у великих розмірах), ч.4 ст.358 (підробка документів) Кримінального кодексу та засуджено до 8 років позбавлення волі.

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У квітні 2015 року Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів Слюсарчука про пом’якшення вироку. У березні 2016 року Вищий спеціалізований суд України скасував вирок і ухвалив рішення повернути на повторне розслідування в апеляційну інстанцію цю справу.

Кримінальні справи були порушені після публікацій у львівській газеті “Експрес”, журналісти якої в низці публікацій доводили, що у “Доктора Пі” немає медичної освіти, а диплом про вищу освіту фальшивий. Журналісти також заявили, що встановлені А.Слюсарчуком рекорди є шахрайством.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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